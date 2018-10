Šéf ľudovcov vyzval taliansku vládu na dialóg s Európskou komisiou

Manfred Weber, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 23. októbra (TASR) - Nemecký europoslanec Manfred Weber vyzval taliansku vládu,, aby začala dialóg s Európskou komisiou (EK) o navrhovanom rozpočte krajiny na budúci rok. Weber, ktorý je v Európskom parlamente (EP) šéfom frakcie európskych ľudovcov v utorok dodal, že taliansky rozpočet nie je len vnútornou záležitosťou Ríma, leboWeber podporuje postup EK, ktorá chce v dôsledku rastu talianskeho verejného dlhu rozpočet kriticky preskúmať.upozornil europoslanec.Ide síce o taliansky rozpočet, a preto by sa o ňom malo hovoriť predovšetkým na domácej pôde, ale, zdôraznil Weber. Taliansko podľa neho pôsobí na spoločnom trhu so spoločnou menou, a tým pôsobí aj na iné krajiny.EK má v utorok popoludní na programe diskusiu, ako bude pokračovať v spore s Rímom. Taliansko poslalo do Bruselu návrh rozpočtu na budúci rok, podľa ktorého chce vláda na budúci rok hospodáriť so schodkom 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Deficit je trojnásobné vyšší, než pripravovala predchádzajúca talianska vláda pred parlamentnými voľbami. Napriek silnej kritike Bruselu taliansky kabinet na výške rozpočtového schodku trvá.