Šéf maďarskej diplomacie Szijjártó príde na predvolebné podujatia na Slovensku, upozorňuje Naď

Zasahovanie do kampane

Lepšie by bolo po voľbách

25.9.2023 (SITA.sk) - Podpredseda Demokratov a štvorka na kandidátke strany Jaroslav Naď upozornil, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa zúčastní na predvolebných podujatiach na Slovensku.Exminister obrany je toho názoru, že návšteva a osobná účasť Szijjártóa na podujatiach je neprípustná, keďže je naplánovaná len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami a bez konzultácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Naď zároveň tvrdí, že ide o záujem o zasahovanie do predvolebnej kampane.„Pán Szijjártó mal prednedávnom absolútne neprípustné vyjadrenia na adresu slovenských OČTK (orgánov činných v trestnom konaní) a pri svojej nedávnej návšteve Slovenska mimoriadne neštandardne a v bežnej diplomatickej praxi neprípustne vystupoval na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom," tvrdí Naď.Demokrati si vážia výbornú obrannú spoluprácu s naším južným susedom, avšak dobré susedské vzťahy si podľa Naďa vyžadujú aj to, aby predstavitelia maďarskej vlády nerealizovali kroky, ktoré zasahujú do predvolebnej kampane a do vnútorných záležitostí Slovenska.„Minister Szijjártó by mal prehodnotiť svoju návštevu Slovenska a odložiť ju na obdobie po slovenských voľbách. Ak tak neurobí sám, očakávame od MZVaEZ SR, že bude maďarskej vláde oficiálne tlmočiť, že aj pre to, že nebolo o plánovanej návšteve Szijjártóa vopred štandardnou diplomatickou cestou informované, je vhodné, aby minister termín svojej návštevy preložil," myslí si podpredseda Demokratov.