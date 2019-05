Šéf marketingu SZĽH: Hokej v SR potrebuje podporu, nie zákazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Šéf oddelenia marketingu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Vladimír Janček verí, že šport v krajine potrebuje podporu a nie zákazy. Uviedol to v súvislosti s otázkou loga na dresoch národného tímu počas majstrovstiev sveta v Bratislave a Košiciach. V rozhovore pre oficiálnu stránku zväzu rozprával aj o tom, ktoré subjekty využívajú slovenský hokej na propagáciu a predaj nelicencovaných produktov, či o tom ako získať väčšiu podporu pre šport od súkromných firiem.Slováci sa na MS napokon predstavia v dresoch, v ktorých bude dominovať štátny znak Slovenskej republiky. Fanúšikmi obľúbené logo Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) bude na ramenách.uviedol Janček.SZĽH však chce aj v budúcnosti pokračovať v snahe mať na dresoch ako hlavný motív logo slovenského hokeja s tromi hokejkami. "pokračoval.Janček vysvetlil prečo je pre SZĽH nové logo také dôležité. Jeho používaním totiž dokáže ochrániť svoje marketingové produkty a tým získa viac peňazí na svoje projekty.Vedenie zväzu sa totiž veľmi často stretávalo so situáciou, že súkromné spoločnosti využívali marketingový potenciál hokeja, no nechceli spolupracovať so SZĽH.Janček tvrdí, že najlepšou cestou, ako pritiahnuť súkromné spoločnosti k tomu, aby dávali viac financií do športu, je zmena súčasných zákonov.uviedol Janček pre hockeyslovakia.sk.Ďalší krok SZĽH je, že sa obráti na súdy v súvislosti s firmami, ktoré sa neoprávnene spojili s novým logom.SZĽH počas MS v Bratislave a Košiciach obmedzí používanie konkrétnych slovných spojení v marketingovej komunikácii firiem, aby tak určila hranice pokiaľ môžu jednotlivé komerčné subjekty zájsť v spájaní sa so športom. Napríklad v marketingovej kampani pre firmy, ktoré nie sú partnermi zväzu, môže byť problém slovné spojenie "Fandite našim hokejistom". "dodal.