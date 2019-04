Šéf NATO pozval Zelenského na návštevu do bruselského sídla aliancie

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev/Brusel 24. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pozval novozvoleného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do sídla NATO a v spoločnom telefonáte ho ubezpečil, že NATO bude Ukrajine naďalej poskytovať praktickú a politickú podporu. V noci na stredu o tom informovala agentúra UNIAN.Stoltenberg vo svojom utorkovom tvíte uviedol, že telefonoval s víťazom druhého kola prezidentských volieb na Ukrajine.Na svojej stránke na sociálnej sieti Twitter Stoltenberg napísal, že NATO bude naďalej poskytovať praktickú a politickú podporu ukrajinskej strane. Dodal, že Zelenskému zablahoželal k jeho víťazstvu a pozval ho, aby v blízkej budúcnosti navštívil sídlo NATO.UNIAN informoval, že so Zelenským sa v utorok telefonicky spojila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.Zvolenému prezidentovi telefonoval aj arménsky premiér Nikol Pašinjan, ktorý podľa agentúry UNIAN dal Zelenskému odporúčania ohľadom komunikácie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Ukrajinská Ústredná volebná komisia spracovala v utorok 100 percent elektronických protokolov z nedeľňajšieho rozhodujúceho kola prezidentských volieb a začala ich preberať aj v papierovej podobe.Podľa agentúry Ukrinform z výsledkov vyplýva, že Volodymyra Zelenského volilo 73,22 percenta voličov, zatiaľ čo úradujúcej hlave štátu Petrovi Porošenkovi svoj hlas odovzdalo 24,45 percenta voličov. Svoje právo voliť využilo 62,07 percenta voličov (18.491.840 Ukrajincov).Porošenko priznal svoju porážku a zablahoželal svojmu súperovi. Súčasne oznámil, že z politiky neodchádza a bude naďalej presadzovať integráciu do EÚ a NATO a tiež protikorupčné opatrenia.