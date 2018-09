Šéf nemeckého úradu spochybnil autenticitu videa z Chemnitzu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. septembra (TASR) - Šéf nemeckého Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen sa domnieva, že v súvislosti s videozáznamom útokov na cudzincov v meste Chemnitz, ktorý sa objavil na webe, neexistujú nijaké dôkazy, že ide o autentický záznam.Podľa jeho opatrnej formulácie sú však dôvody domnievať sa, že išlo o cielenú falošnú informáciu s možným zámerom odpútať pozornosť občanov od vraždy v Chemnitzi. Vyplýva to z Maassenových slov pre najčítanejší nemecký denník Bild.Nemecká spolková vláda nedostala od Maassena žiadne informácie o prípadných zavádzajúcich informáciách o xenofóbne motivovaných incidentoch v Chemnitzi.V Berlíne to v piatok vyhlásil hovorca kabinetu Steffen Seibert, podľa ktorého slov spolková kancelárka Angela Merkelová v ostatných dňoch s Maassenom nehovorila.V podobnom duchu sa vyjadrila aj hovorkyňa spolkového ministerstva vnútra v Berlíne, informovala tlačová agentúra DPA.Vyhodnocovanie získaných videomateriálov vyšetrovateľmi saskej polície sa ešte neskončilo.Maassen pre Bild spochybnil aj opodstatnenosť použitia slovného spojenia "štvanica" na cudzincov, ktorý v súvislosti s udalosťami v Chemnitzi vyslovila spolková kancelárka a už v stredu ho na pôde saského krajinského parlamentu spochybnil i tamojší krajinský premiér a Merkelovej stranícky kolega Michael Kretschmer. Podľa jeho slov by sa dianie v Chemnitzi malo popísať správne.," formuloval.Maassenove vyjadrenia vyvolali v spolkovej republike ostré reakcie.Politici Merkelovej CDU ho žiadajú, aby zverejnil zdroje svojich informácií.Koaliční sociálni demokrati z SPD i opoziční zelení žiadajú zvolanie mimoriadneho zasadania parlamentného výboru pre vnútro za účasti samotného Maassena i jeho nadriadeného, spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera.Strana Ľavica, ale aj časť zelených volajú po Maassenovej demisii.Líder opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alexander Gauland vyzval na odstúpenie zase hovorcu vlády Steffena Seibnerta, pretože podľa jeho slov by jeho ďalšie pôsobenie vo funkcii znamenalo, že sa "tu vedome a profesionálne vedie ohlupovanie" ľudí.Nepokoje a protesty v Chemnitzi nasledovali krátko po zabití 35-ročného Nemca s kubánskymi koreňmi, z ktorého sú podozriví utečenci z krajín Blízkeho a Stredného východu.