Šéf nemeckej diplomacie Maas varoval pred nacionalistami

Na archívnej snímke Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval pri príležitosti štvrtkového začiatku volieb do Európskeho parlamentu voličov, aby odmietli nacionalistické sily, píše agentúra AP.povedal na predvolebnej debate, ktorú zorganizoval verejnoprávny rozhlas WDR v Berlíne.Nacionalisti a populisti sa podľa Maasa vydajú cestou chaosu. Sebadeštrukcia rakúskych pravicových populistov bola podľa jeho slov jednoducho príkladom ich "zmesi megalománie, klesajúcich hodnôt a opovrhnutia demokraciou".K účasti na voľbách nabádal občanov bavorský spolkový premiér Markus Söder. Varoval ich však pred stranami krajne pravicových populistov.Vo štvrtok sa v rámci štvordňového maratónu volieb do Európskeho parlamentu hlasuje v Holandsku a Spojenom kráľovstve.Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente bude mať do nedele možnosť ovplyvniť zhruba 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov EÚ.V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov.