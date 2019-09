Šéf nemeckej diplomacie vyzýva Irán, aby rokoval s USA bez podmienok

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas opätovne vyzval Irán, aby nadviazal rokovania so Spojenými štátmi o zmiernení napätia vo vzájomných vzťahoch, a to bez kladenia predbežných podmienok. Urobil tak v prejave na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.povedal Maas v stredu večer newyorského času.Iránsky prezident Hasan Rúhání, ktorý vystúpil na zasadnutí VZ OSN takisto v stredu, vylúčil možnosť rokovaní so Spojenými štátmi, kým nezrušia svoje sankcie proti Iránu.povedal v newyorskom sídle svetovej organizácie.Trump naproti tomu dával najavo, že je v zásade ochotný viesť rokovania s Iránom.Spojené štáty vlani odstúpili od medzinárodnej dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu a v súčasnosti uplatňujú voči tejto znepriatelenej krajine politiku "maximálneho nátlaku". Napätie v americko-iránskych vzťahoch v uplynulých mesiacoch sústavne stúpalo, až prerástlo do nebezpečenstva vojny, pripomenula DPA.Nemecká kancelárka Angela Merkelová ešte v utorok odmietla požiadavku Iránu, aby priamym rokovaniam so Spojenými štátmi a inými krajinami predchádzalo zrušenie sankcií. V New Yorku predtým absolvovala stretnutia s Rúháním i jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.Maas sa vo svojom prejave zasadzoval za medzinárodnú spoluprácu namiesto samostatného postupu jednotlivých krajín. Upozornil, že nijakú zo súčasných otázok, od ktorých závisí budúcnosť, nemôže vyriešiť jediná krajina.vyjadril sa v rozprave VZ OSN, čím podľa DPA kontroval rečníkom ako Trump, Rúhání alebo brazílsky prezident Jair Bolsonaro.