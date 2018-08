Šéf OSN bude v Japonsku rokovať o jadrovom odzbrojení

António Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. augusta (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres odcestuje v nasledujúcom týždni na návštevu Japonska, kde bude počas 73. výročia bombardovania Hirošimy a Nagasaki rokovať o jadrovom odzbrojení. S odvolaním sa na oznámenie Guterresovho úradu o tom informovala v utorok agentúra DPA.Šéf OSN by mal s japonským premiérom Šinzóom Abem počas dvojdňového pobytu hovoriť o Severnej Kórei, povedala novinárom hovorkyňa Eri Kanekoová.Severokórejský vodca Kim Čong-un počas summitu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure prejavil vôľu denuklearizovať svoju krajinu. Spôsob, akým k tomu má dôjsť, však ešte nie je dohodnutý.Ako zhodnotila DPA, viacerí svetoví politici i komentátori vyjadrili v súvislosti s prísľubmi severokórejského vodcu ukončiť jadrový program svojej krajiny pochybnosti. Guterres už skôr oznámil, že OSN je pripravená pomôcť pri vyjednávaní o denuklearizácii, ako aj pri monitorovaní tohto procesu, pokiaľ ju o to požiadajú.Generálny tajomník pricestuje na svoju oficiálnu návštevu do Tokia v utorok 7. augusta. Nasledujúci deň ho čaká stretnutie s vládnymi predstaviteľmi. Potom odcestuje do Nagasaki, kde sa stretne obeťami výbuchu jadrovej bomby zhodenej Spojenými štátmi na toto mesto v auguste 1945, známymi ako hibakuša. Zúčastní sa taktiež na spomienkovom obrade pri príležitosti 73. výročia amerického jadrového bombardovania miest Hirošima a Nagasaki.Jadrový útok na Nagasaki si 9. augusta 1945 bezprostredne vyžiadal životy približne 74.000 ľudí. Došlo k nemu tri dni po tom, ako Spojené štáty zhodili jadrovú bombu na mesto Hirošima. Cieľom oboch útokov bolo vyvinúť nátlak na Japonsko, aby kapitulovalo. Napokon tak urobilo 15. augusta 1945, čím sa skončila druhá svetová vojna v Ázii.