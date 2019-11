Šéf Pentagónu odvolal námestníka pre vojenské námorníctvo

Mark Esper, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. novembra (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper odvolal v nedeľu z funkcie svojho námestníka pre vojenské námorníctvo Richarda Spencera. Zdôvodnil to stratou dôvery v súvislosti so škandálom okolo pochybenia jedného z príslušníkov elitných jednotiek Navy SEALs, do ktorého osobne intervenoval prezident USA Donald Trump. Píše o tom agentúra AP.Šéf Pentagónu vo svojom vyhlásení obvinil Richarda Spencera spri riešení prípadu člena Navy SEALs Edwarda Gallaghera. Minister naznačil, že odvolaný námestník bez jeho vedomia navrhol Bielemu domu dohodu o urovnaní celej kauzy.Trump medzičasom oznámil, že na post námestníka ministra obrany USA pre vojenské námorníctvo nominuje súčasného amerického veľvyslanca v Nórsku Kena Braithwaitea, spresnila agentúra DPA.Námorníctvo USA Edwarda Gallaghera odobratím poddôstojníckej hodnosti za fotografiu z Iraku z roku 2017, na ktorej pózoval s mŕtvym telom zabitého džihádistu. Vojakovi v tejto súvislosti hrozilo aj odobratie odznaku člena Navy SEALs, čo by sa rovnalo oficiálnemu vylúčeniu.Do prípadu sa však osobne zaangažoval prezident USA Donald Trump, ktorý minulý týždeň vyhlásil, že vylúčenie Gallaghera z týchto elitných jednotiek nepripustí. Vojakovi tiež vrátil pôvodnú vojenskú hodnosť.Odvolaný námestník Spencer s Trumpovým prístupom k prípadu verejne prejavil nesúhlas. Podľa amerických médií Spencer kvôli prezidentovmu tlaku hrozil svojou rezignáciou, hoci to verejne popieral.Šéf Pentagónu vyzval Spencera na odstúpenie po tom, ako sa dozvedel, že poza jeho chrbát súkromne navrhol Bielemu domu kompromisnú dohodu o uzavretí celého prípadu. Na jej základe malo byť umožnené odísť Gallagherovi do výslužby a zároveň si zachovať hodnosť i štatút člena Navy SEALs. Keď sa to Esper dozvedel, stratil vo svojho námestníka dôveru.Spencer vo svojom rezignačnom liste napísal, že sa s prezidentom, ako najvyšším veliteľom ozbrojených síl USA, nezhodne v otázkach armádneho poriadku a disciplíny.Esper však zároveň v nedeľu oznámil, že sa prípad potrestaného vojaka bude napokon riešiť tým spôsobom, aký navrhol odvolaný námestník. Gallagher odíde koncom novembra do výslužby v súčasnej hodnosti a ako člen Navy SEALs, čo je podľa AP v súlade so želaním prezidenta.