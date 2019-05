Šéf Pentagónu zrušil cestu do Európy pre Venezuelu

Pat Shanahan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. mája (TASR) - Úradujúci minister obrany USA Patrick Shanahan v stredu náhle zrušil plány na cestu do Európy, pričom sa odvolal na krízu vo Venezuele a situáciu na hranici s Mexikom. Informovala o tom agentúra AP.Hovorca Shanahana podplukovník Joe Buccino vo vyhlásení uviedol, že minister sa rozhodol zostať vo Washingtone, aby koordinoval aktivity s Radou pre národnú bezpečnosť a ministerstvom zahraničných vecí, pokiaľ ide o otázky Venezuely a hranice, na ktorej vojaci pomáhajú ministerstvu vnútornej bezpečnosti zvládať migračnú krízu.Pentagón dosiaľ nezohráva priamu úlohu v krízou zmietanej Venezuele, kde sa opozícia snaží zosadiť vládu prezidenta Nicolása Madura.Zatiaľ nič nenaznačuje prípravu americkej vojenskej operácie v tejto súvislosti, od Shanahana by sa však očakávala účasť na stretnutiach na vysokej úrovni, týkajúcich sa monitorovania situácie vo Venezuele a zvažovania možností Washingtonu, píše ďalej AP.Buccinovo vyhlásenie prišlo len tri hodiny po tom, ako Pentagón oznámil Shanahanovu cestu do Nemecka, Belgicka a Británie.Biely dom medzitým oznámil, že minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo bude hovoriť o vývoji vo Venezuele s ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Ich telefonát sa očakáva ešte túto stredu, uviedol poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.USA vnímajú Rusko ako dôležitého podporovateľa Madura. Pompeo ešte v utorok vyhlásil, že Maduro bol pripravený opustiť krajinu, potom ho však Rusko presvedčilo, aby zostal. Ruské ministerstvo zahraničných vecí to poprelo. "," uviedla hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová pre televíziu CNN.Bolton pre televíziu Fox News vyjadril v stredu tiež presvedčenie, že venezuelskej opozícii sa podarí pokojne dosiahnuť zosadenie Madura." vyhlásil s tým, že drvivá väčšina vojakov vo Venezuele podporuje opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta. "," tvrdí Bolton.Poradca novinárom pred Bielym domom neskôr povedal, že kľúčoví predstavitelia Madurovho vedenia - vrátane jeho ministra obrany a veliteľa prezidentskej stráže - boli "" pri kontaktoch s opozíciou. Maduro sa tak podľa Boltona nemôže na týchto ľudí spoliehať.Bolton tiež tvrdí, že venezuelský prezident strávil väčšinu z utorka vo vojenskej väznici v Caracase, ktorá je podľa USA kľúčovým veliteľským postom Kuby vo Venezuele, "".