Šéf polície Kovařík pochválil NAKA za zadržanie Petrova, akcia bola dôkazom vysokej profesionality

13.8.2021 (Webnoviny.sk) - Piatkové zadržanie hľadaného Petra P. jasne ukazuje, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) konajú zákonne v prospech slovenských občanov. Uviedol to prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík . Jeho stanovisko poskytla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová Kovařík dodal, že posledná akcia NAKA bola dôkazom vysokej profesionality, ktorá pomôže vyšetrovateľovi NAKA pri posune v objasňovaní závažnej ekonomickej trestnej činnosti poškodzujúcej štátny rozpočet.Kovařík je rád, že sa NAKA podarilo ustáliť informácie o mieste, kde sa Peter P. nachádzal a môže s ním pokračovať v začatých procesných úkonoch. Podotkol, že obvinená osoba sa od začiatku vyšetrovania na NAKA dostavovala na predvolania, až do zásahu Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR (ÚIS MV SR) Podľa neho vyšetrovateľka UIS MV SR Diana Santusová svojím prístupom zmarila vyšetrovanie nielen sebe, ale výrazne skomplikovala rozpracovaný prípad aj vyšetrovateľovi NAKA.„Som kritizovaný, že som mal zmariť akciu UIS MV SR, odmietam tieto tvrdenia a dokážem to aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Dnešné zadržanie hľadanej osoby jasne ukazuje, že príslušníci NAKA konajú zákonne v prospech občanov SR,“ uzavrel.