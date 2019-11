Šéf pozorovateľov SNŠ kritizuje OBSE za jej hodnotenie volieb

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko hovorí s novinármi po jeho hlasovaní v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti v Minsku 17. novembra 2019. V Bielorusku sa v nedeľu ráno začali parlamentné voľby. Volia sa poslanci dolnej komory parlamentu. Foto: TASR Foto: TASR

Minsk 19. novembra (TASR) - Vedúci pozorovateľskej misie Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) na parlamentných voľbách v Bielorusku v utorok kritizoval kolegov z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) za ich negatívne hodnotenie volieb do bieloruského parlamentu, pričom ho označil za "nie úplne objektívne".Informovala o tom v utorok tlačová agentúra TASS. Šéf pozorovateľskej misie SNŠ Sergej Lebedev podľa nej poznamenal, že negatívne hodnotenie OBSE "nebolo prekvapujúce". "," vyhlásil Lebedev.Podľa OBSE parlamentné voľby v Bielorusku nesplnili medzinárodné normy pre demokratické voľby. Na tlačovej konferencii v Minsku to v pondelok oznámila vedúca misie volebných pozorovateľov OBSE Margareta Soderfeltová. K rovnakému záveru dospeli aj pozorovatelia vyslaní do Bieloruska Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PZ RE).Voľby monitorovali aj pozorovatelia delegovaní bieloruskými opozičnými stranami a aktivisti, ktorí v nedeľu po zatvorení volebných miestností informovali o mnohých porušeniach zákona o voľbách počas hlasovania i sčítania hlasov.Misie pozorovateľov SNŠ a Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) naopak označili parlamentné voľby v Bielorusku za demokratické a transparentné.Nedostatky, ktoré boli zistené počas parlamentných volieb v Bielorusku, boli izolovanými prípadmi, mali technický charakter a neovplyvnili výsledky hlasovania, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii v Minsku vedúci pozorovateľskej misie SNŠ Sergej Lebedev.Ako informovali tlačové agentúry, do parlamentu sa dostali len strany naklonené prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a žiaden kandidát opozície. V dosluhujúcom parlamente mala opozícia dvoch zástupcov.