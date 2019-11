Šéf SB vyzval Čínu, aby viac otvorila svoju ekonomiku

David Malpass, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 21. novembra (TASR) - Šéf Svetovej banky (SB) David Malpass vyzval vo štvrtok Čínu, aby viac otvorila svoju ekonomiku a znížila štátne dotácie. Zopakoval tak kľúčové požiadavky Spojených štátov v zdĺhavých rokovaniach o vyriešení obchodného sporu s Pekingom.Malpass to povedal v prejave po stretnutí s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom a vedúcimi predstaviteľmi ďalších svetových inštitúcií vrátane Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Peking sa snaží oživiť ekonomiku, ktorá v 3. štvrťroku rástla najpomalším tempom za takmer 30 rokov pre ochladzovanie globálneho dopytu po vývoze v dôsledku obchodných sporov, a tiež pre hroziacu dlhovú krízu v Číne.Malpass vyhlásil, že Peking musí vyriešiť dvojstranný obchodný spor s USA a zvýšiť transparentnosť pri poskytovaní úverov, aby v nasledujúcich desaťročiach zabránil prudkému poklesu hospodárskeho rastu." povedal. „,“ dodal.V lukratívnych odvetviach čínskeho hospodárstva dominujú gigantické štátne podniky vrátane energetiky, letectva a telekomunikácií. Súkromné firmy majú len obmedzený prístup na tento trh.Čínski obchodní partneri sa dlho sťažujú na absenciu rovnakých podmienok a na krádeže duševného vlastníctva.Čínsky parlament v marci schválil zákon o zahraničných investíciách, ktorý sľubuje vyriešiť tieto problémy, ale miestne samosprávy stále pracujú na detailoch pravidiel potrebných na jeho zavedenie.Li Kche-čchiang uviedol, že s domácimi aj so zahraničnými spoločnosťami zaregistrovanými v Číne sa bude zaobchádzať rovnako. „Budú mať rovnaký prístup k investičným príležitostiam, spravodlivý prístup k zdrojom, právnu ochranu v súlade so zákonom,“ vyhlásil.Peking tiež predstavil časový harmonogram otvorenia svojho finančného sektora zahraničným investorom na budúci rok, pretože sa pokúša prilákať zahraničný kapitál, aby podporil hospodárstvo, ktoré zasiahol obchodný spor s USA. Obe krajiny si navzájom zaviedli clá na dovoz za stovky miliárd dolárov.Vyjednávači z oboch strán pracujú na návrhu obchodnej dohody, ale americký prezident Donald Trump v stredu (20.11.) uviedol, že Peking nepodnikol dostatočné ústupky, čo brzdí uzavretie dohody.Údaje z ekonomiky ukazujú, že neistota vytvorená obchodným sporom medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta oslabuje globálny rast.Šéfka MMF Kristalina Georgievová varovala, že zavedenie všetkých avizovaných ciel by na budúci rok odkrojilo zo svetovej ekonomiky 700 miliárd USD (632,97 miliardy eur). „u,“ povedala.