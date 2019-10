Šéf severoírskej polície varoval pred nepokojmi súvisiacimi s brexitom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. októbra (TASR) - Šéf severoírskej polície Simon Byrne varoval, že akákoľvek brexitová dohoda ohrozujúca Spojené kráľovstvo by mohla viesť k nepokojom. Uviedol to v stredu pre spravodajskú televíziu BBC.Byrne vyjadril obavy z možných nepokojov v rámci komunít, ktoré sa považujú za lojálne voči Spojenému kráľovstvu. Podľa jeho slov komunita lojalistov už totiž ukázala, že sa dokáže rýchlo zmobilizovať a vie podnietiť množstvo ľudí, aby vyšli do ulíc a zapojili sa na podporu svojich cieľov do verejných nepokojov.Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) s novou dohodou o brexite vyrokovanou premiérom Borisom Johnsonom nesúhlasí. Jej predstavitelia sa obávajú, že návrhy týkajúce sa Severného Írska posilnia ekonomické väzby na Írsku republiku. Podpora DUP je pritom pre britského premiéra rozhodujúca pri hlasovaní o dohode v parlamente.Neriadený brexit by mohlo ohroziť dodržiavanie podmienok veľkonočnej mierovej dohody, ktorá v roku 1998 ukončila sektárske násilie v Severnom Írsku. Brexit bez dohody by viedol k obnoveniu tzv. tvrdej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom.