Šéf SIS Gašpar je autorom dokumentu na odvolanie Šimečku. Je to absolútny škandál, reaguje predseda progresívcov

5.9.2024 (SITA.sk) - Autorom dokumentu na odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu je šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar . Informoval o tom Šimečka s tým, že to ukazujú vlastnosti dokumentu, ktorý je dostupný aj na stránke Národnej rady SR „Je to absolútny škandál a dôvod na okamžité odvolanie Pavla Gašpara,“ vyhlásil Šimečka a zdôraznil, že ide o priame zapojenie tajnej služby do politického boja proti opozícii.„Úplne to dokresľuje výrok Pavla Gašpara, že chápe obavy opozície z jeho menovania do čela SIS. Ide o útok na deľbu moci v štáte a na samotné princípy demokracie,“ doplnil predseda PS s tým, že riaditeľ SIS nemôže po tomto škandále zostať ďalej na svojom mieste.„Poslanci Smeru SNS musia svoju spoluprácu na tomto čine vysvetliť. A keď sme už pritom. Ako môžeme dôverovať SIS, že dokáže plniť svoju funkciu, keď jej šéf po sebe nedokáže ani len zamiesť stopy?," uzavrel Šimečka.