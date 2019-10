Šéf skupiny Tesco D. Lewis na budúci rok odíde zo svojho postu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. októbra (TASR) - Dave Lewis, výkonný riaditeľ najväčšieho britského maloobchodného reťazca Tesco, na budúci rok odíde zo svojej funkcie. Na čele koncernu ho nahradí Ken Murphy z Walgreens Boots Alliance.Lewis, ktorý sa dostal do čela Tesca v roku 2014 a mal na starosti prestavbu koncernu, uviedol, že reštrukturalizácia skupiny je dokončená a že sa chce pustiť do ďalších výziev.uviedol Lewis vo vyhlásení Tesca, ktoré bolo zverejnené spoločne s polročnými hospodárskymi výsledkami.uviedol Lewis.Lewis prišiel do Tesca v júli 2014, aby zrealizoval prestavbu skupiny a vyviedol ju z krízy. Predtým bol šéfom Unileveru. V rámci reštrukturalizácie koncernu sa zrušilo vyše 10.000 pracovných miest a zrealizovali sa rozsiahle úsporné opatrenia. Lewis by mal podľa vyhlásenia Tesca odísť v lete.Tesco v stredu tiež zverejnilo výsledky za 1. polrok. Čistý zisk medziročne klesol o 4 % na 324 miliónov GBP (364,23 milióna eur). Koncern sa vlani vrátil k zisku po strate 40 miliónov GBP v predchádzajúcom roku, ktorú spôsobili náklady v súvislosti s účtovným škandálom.(1 EUR = 0,88955 GBP)