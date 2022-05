Šéf Slovnaftu: Embargo na ruskú ropu prinesie nedostatok nafty

Bratislavská rafinéria Slovnaft je nastavená na spracovanie ťažkej ruskej ropy a okrem Slovenska zásobuje motorovými palivami čiastočne aj Rakúsko, Česko a Poľsko. Zmena dodávateľa v prípade zavedenia embarga na ruskú ropu prinesie zníženie výkonu viacerých rafinérií v Európe a tiež nižší podiel vyrobenej nafty. Embargo preto zvýši dopyt po nafte a môže priniesť aj jej nedostatok na európskom trhu. Upozornil na to predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaft, a. s., Oszkár Világi.





Do Európy sa v súčasnosti dováža ročne 50 miliónov ton nafty, z toho približne polovica práve z Ruska. Či bude aj dovoz nafty súčasťou embarga Európskej únie, zatiaľ nie je isté. Viaceré štáty lobujú za udelenie výnimiek na niektoré produkty vrátane nafty.Slovnaft podľa Világiho zvládne prechod na iný druh ropy, vyžiada si to však určitý čas a investície. Rafinéria by musela upraviť niektoré technológie a postaviť nové nádrže na zmiešavanie viacerých druhov ropy. Osobitným problémom je potom zabezpečenie plynulých dodávok ropy cez ropovod Adria, ktorý v súčasnosti nemá na jednom úseku v Chorvátsku dodatočnú kapacitu na zásobovanie maďarskej aj slovenskej rafinérie.Všetky tieto technické problémy sa podľa šéfa Slovnaftu dajú vyriešiť v horizonte troch rokov, no budú potrebné investície rádovo v stovkách miliónov eur. Neželaným efektom zmeny druhu spracovanej ropy však bude nižší podiel nafty na celkovej produkcii. Zatiaľ čo z ruskej ropy dokáže bratislavská rafinéria vyťažiť až 51 % nafty, u ľahkej ropy WTI je podiel tejto zložky iba 44 %. Keďže na trhu nie je dostatok ropy podobnej ruskej, bude musieť rafinéria spracovávať aj ľahšiu ropu a výťažnosť nafty klesne.Európa pritom už v súčasnosti nie je v produkcii nafty sebestačná. Keď sa pomer vyrobenej nafty a benzínu zmení, môže podľa Világiho chýbať na trhu ďalších 15 miliónov ton nafty ročne. To by mohlo v konečnom dôsledku priniesť buď extrémne zvýšenie jej ceny, alebo jej nedostatok. Šéf Slovnaftu dodal, že neexistuje krátkodobé ani strednodobé riešenie tohto problému.