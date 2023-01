Šéf Sociálnej poisťovne dostane odmenu viac ako 7-tisíc eur, podľa Krajniaka splnil všetky úlohy

Viacero úspešných projektov

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko dostane za minulý rok odmenu v sume 7 266 eur. Ide o odmenu vo výške jeho mesačnej mzdy. Vyplatenie odmeny na návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka Sme rodina ) schválila vláda.Návrh na vyplatenie odmeny minister práce a sociálnych vecí zdôvodnil tým, že si šéf poisťovne v minulom roku splnil všetky úlohy vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení a zo strategických zámerov činností Sociálnej poisťovne. K predloženiu takéhoto návrhu na rokovanie vlády Krajniaka zaviazala dozorná rada poisťovne ešte 6. decembra minulého roka.V návrhu na vyplatenie odmeny minister Krajniak vyzdvihol najmä zavedenie elektronickej práceneschopnosti. Upozorňuje na to, že tento projekt bol ohodnotený ocenením ITAPA 2022 ako Najlepší projekt digitalizácie za rok 2022. Šéfa poisťovne chváli aj za vytvorenie novej webovej stránky Sociálnej poisťovne, ktorú poisťovňa vytvorila internými kapacitami.„Webová stránka reflektuje potreby klientov Sociálnej poisťovne, je jednoduchšia, prehľadnejšia a zároveň vytvorila priestor pre konkrétne životné situácie klientov Sociálnej poisťovne, čím zjednodušila ich orientáciu v oblasti sociálneho poistenia," uvádza sa v materiáli. Vyzdvihuje aj zavedenie elektronického účtu poistenca a komplexný prístup k modernizácii a zefektívneniu informačných technológií Sociálnej poisťovne.Generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne môže vláda priznať odmenu raz ročne najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, najviac do výšky 12-násobku jeho mzdy. Pri priznaní odmeny vláda zohľadní plnenie strategických zámerov činností Sociálnej poisťovne a hospodárenie Sociálnej poisťovne.„Dozorná rada Sociálnej poisťovne na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2022 konštatovala, že v roku 2022 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne splnil všetky úlohy vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení a zo strategických zámerov činností Sociálnej poisťovne," uvádza sa v materiáli.