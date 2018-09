Šéf spolkovej polície čelí vyšetrovaniu pre návrat vraha z Iraku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 27. septembra (TASR) - Šéf nemeckej spolkovej polície Dieter Romann čelí vyšetrovaniu prokuratúry vo Frankfurte nad Mohanom, a to pre podozrenie z obmedzovania osobnej slobody. Súvisí to s možným ilegálnym vrátením Iračana do Nemecka, ktorý sa po návrate priznal k vražde 14-ročnej školáčky z Mainzu z mája tohto roku.Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry, na ktorej registrujú viacero trestných oznámení na Romanna. Informácie priniesla regionálna rozhlasová stanica SWR, ako aj tlačová agentúra DPA.Ako je známe, podozrivý zo znásilnenia a vraždy Susanny z Mainzu ušiel krátko po čine s príbuznými do Kurdmi kontrolovanej severnej časti Iraku. Práve odtiaľ ho za prítomnosti Romanna potom deportovali späť do Nemecka, kde sa priznal k hrdelnému zločinu, avšak poprel školáčkino znásilnenie.Iracká ústredná vláda, ale aj experti na medzinárodné právo reagovali na vtedajšiu deportáciu kriticky, respektíve skepticky, pretože medzi Irakom a Nemeckom neexistuje platná dohoda o vydávaní podozrivých osôb.Kauzou sa už skôr zaoberali prokuratúry vo Wiesbadene i Postupime, avšak zhodne vyhlásili, že nie sú vo veci kompetentné. Frankfurtská prokuratúra takou je, pretože práve v tomto meste je sídlo leteckej spoločnosti Lufthansa, ktorej lietadlo vraha i šéfa spolkovej polície prepravil pred mesiacmi z Iraku do Nemecka.