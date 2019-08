Šéf Strany islamu prišiel o prácu pre neúctivý postoj k ženám

Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. augusta (TASR) - Predseda belgickej Strany islamu Abdelhay Bakkali Tahiri prišiel o prácu v štátnej firme Bruxelles-Propreté. Podľa správ televíznej stanice RTBF sa tak stalo preto, že odmietol podať ruku žene, čím porušil kódex, ktorým sa má riadiť štátny zamestnanec.Tahiri za obdobie posledných deväť rokov pracoval pre regionálnu agentúru Bruxelles-Propreté, ktorá má na starosti spravovanie komunálneho odpadu. Spoločnosť potvrdila, že bola vyzvaný na rezignáciu ešte ku dňu 26. júna.V spoločnosti, kde pracoval, boli jeho politické a ideologické postoje známe už dlho, avšak po nakopení sa viacerých prípadov sa vedenie štátnej firmy rozhodlopracovníka prepustiť.V roku 2017 sa Tahiri snažil získať funkciu vedúceho pracovnej čaty, aby však získal povýšenie, musel absolvovať skúšku, pričom jednou zo skúšajúcich bola žena. Tahiri odmietol akýkoľvek fyzický kontakt s ňou vrátanie podania ruky pri privítaní. V skúškach získal potrebný priemer bodov, ale povýšenie nezískal. Porota skonštatovala, že vzhľadom na svoje správanie si nemôže riadne plniť povinnosti, ktoré by musel v novej funkcii zastávať. Spoločnosť totiž v posledných rokoch prijala do svojich riadov niekoľko desiatok žien a vedúci skupiny prichádza s nimi do kontaktu.Svoj postoj k ženám Tahiri prejavil aj v apríli 2018, keď v rozhovore pre televízny kanál RT France dal za pravdu spoluzakladateľovi Strany islamu Redouanovi Ahrouchovi, že sa počas rozhovoru s novinárkou Emmanuelle Praetovou nemusel na ňu pozerať.Spoločnosť Bruxelles-Propreté upozornila aj na disciplinárny incident z roku 2014, keď Tahiri oblečený v bunde vo firemných farbách distribuoval volebné letáky v prospech svojej strany, čím porušil vnútorné pravidlá spoločnosti zakazujúce akúkoľvek politickú činnosť vo firemnej uniforme.uviedol Tahiri pre RTBF. Podľa vyjadrenia spoločnosti Bruxelles-Propreté však dôvodom rozviazania pracovného pomeru s predsedom Strany islamu bolaPodľa RTBF z rovnakého dôvodu v roku 2018 prišiel o prácu v bruselskej dopravnej spoločnosti STIB aj spoluzakladateľ Strany islamu Redouane Ahrouch. Ten vo verejnej dopravnej spoločnosti pracoval od roku 1993. O prácu šoféra autobusu prišiel preto, že jeho verejné postoje boli nezlučiteľné s hodnotami obhajovanými jeho zamestnávateľom. Ahrouch odmietol komunikovať s novinárkou Praetovou ako s rovnocenným partnerom a verejne hlásal potrebu oddeliť mužov od žien v prostriedkoch verejnej dopravy.