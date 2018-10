Šéf UKIP: Brexit je tá najlepšia vec, ktorá sa Británii mohla stať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 2. októbra (TASR) – Takzvaný brexit je tá najlepšia vec, ktorá sa mohla Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska stať od víťazstva v druhej svetovej vojne v roku 1945. Súčasný predseda Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a europoslanec Gerard Batten to uviedol pre TASR počas októbrovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.konštatoval Batten, pričom spomenul termín britského referenda o členstve v EÚ. Odísť z EÚ je podľa neho najlepším riešením pre Spojené kráľovstvo. Britská vláda by sa podľa neho mala prestať pýtať EÚ, ako by sa to malo stať, ale mala by jej oznámiť, ako sa to stane.konštatoval.Zdôraznil, že vzájomné vzťahy medzi Britániou a EÚ by mali vyzerať ako vzťahy ďalších 170 krajín vo svete, ktoré nie sú členmi Únie.spresnil.Britský europoslanec sa obáva, že to, čo britská premiérka Theresa Mayová dosiahne do novembra, keď by sa mal konať mimoriadny summit EÚ o brexite, je Zmluva o odstúpení od zmluvy, ktorou krajina odíde z EÚ skôr na papieri ako v skutočnosti.uzavrel.Europoslanci v utorok v Štrasburgu predostreli svoje priority pred ďalším zasadnutím Európskej rady. Hlavy štátov a vlád EÚ by mali 18. októbra diskutovať o brexite, migrácii, vnútornej bezpečnosti a vonkajších vzťahoch. V novembri by sa mal konať mimoriadny summit o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyslovil na nedávnom neformálnom summite v Salzburgu nádej, že sa dovtedy podarí dospieť k dohode s Britániou. Rakúsko je momentálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)