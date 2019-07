Šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila L. Kyselica na polícii končí

Ilustračné foto. Foto: Polícia SR/Facebook Foto: Polícia SR/Facebook

Bratislava 30. júla (TASR) - Šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Lukáš Kyselica v policajnom zbore na vlastnú žiadosť končí. Pre TASR to potvrdil Kyselica, upozornil na to Denník N.uviedol Kyselica.Na čele tímu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pre vyšetrovanie kauzy Gorila bol od 1. decembra 2016. Dovtedy bol jeho členom. Vo funkcii nahradil dovtedajšieho šéfa tímu Mareka Gajdoša, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť do civilu. Kyselica pôsobí v ozbrojených zboroch vyše 20 rokov. V tíme Gorila, ktorý vznikol 9. januára 2012, bol od 26. januára 2012.