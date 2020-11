Šéf WHO poprel obvinenia etiópskej vlády, že podporuje rebelov v regióne Tigray

Ozbrojené strety v Etiópii

Konflikty federálnej a regionálnej vlády

20.11.2020 (Webnoviny.sk) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poprel obvinenie etiópskej vlády, že nabáda susedné štáty, aby rebelujúcej vláde v etiópskom regióne Tigray pomohli so zbraňami a ďalšou podporou.Šéf etiópskej armády, generál Birhanu Jula Gelalcha, v stredu uviedol, že Ghebreyesus vyzval nemenovaných susedov, aby sa postavili proti vojne a Ľudovému oslobodzovaciemu frontu Tigray (TPLF) dodali zbrane. Tvrdenia však nepodložil žiadnymi dôkazmi."Existujú správy naznačujúce, že sa v tejto situácii staviam na jednu stranu. Nie je to pravda a chcem povedať, že som len na strane mieru. Moje srdce bije pre môj domov - Etiópiu," povedal 55-ročný Ghebreyesus, ktorý sa narodil v súčasnom eritrejskom hlavnom meste Asmara.TPLF a etiópske federálne sily sa pred dvomi týždňami dostali do ozbrojených stretov po tom, čo etiópsky premiér Abiy Ahmed , inak držiteľ Nobelovej ceny za mier, obvinil vládu Tigray z útoku na vojenskú základňu.Uprostred politických reforiem navyše obe vlády, federálna aj regionálna v Tigray, považujú tú druhú za nezákonnú.Ešte v septembri sa v Tigray uskutočnili miestne voľby. Konali sa proti vôli federálnej vlády, čo ešte zvýšilo politické napätie. Minulý mesiac sa federálna vláda rozhodla financovať tento región, no obišla regionálnu vládu a finančné prostriedky poskytla priamo tamojším miestnym samosprávam.Tento krok výrazným spôsobom rozhneval predstaviteľov TPLF, ktorý bol pred nástupom súčasného premiéra do funkcie v roku 2018 dominantnou súčasťou etiópskej vládnej koalície.Analytik Medzinárodnej krízovej skupiny William Davison nedávno vyhlásil, že "vzhľadom na relatívne silnú bezpečnostnú pozíciu regiónu Tigray môže konflikt trvať veľmi dlho a mať katastrofálne následky".