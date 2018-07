Šéfa kosovskej diplomacie Pacolliho do Srbska nevpustili

Šéf kosovskej diplomacie Behgjet Pacolli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pacolli rezignoval na návštevu Srbska bez súhlasu Belehradu

Belehrad 21. júla (TASR) - Srbsko odmietlo umožniť šéfovi kosovskej diplomacie Behgjet Pacolli.Informovala o tom v sobotu srbská televízia RTS s tým, že v zdôvodnení tohto postupu sa konštatuje: Srbsko neuznáva Kosova ako nezávislý štát a tak jeho minister zahraničných vecí vlastne nejestvuje.Pacolliho pozvali do južného Srbska tam žijúci príslušníci moslimskej komunity, aby sa zúčastnil v sobotu slávností v Novom Pazare.Kosovský minister zahraničných vecí Behgjet Pacolli rezignoval na plánovanú dvojdňovú návštevu Srbska, v rámci ktorej mal zavítať do Nového Pazaru na pozvanie strešnej organizácie moslimov žijúcich v Srbsku.Šéf kosovskej diplomacie sa rozhodol bez súhlasu Belehradu necestovať do Srbska, aj keď by mu to vraj boli umožnili ako súkromnej osobe, nie však ako ministrovi zahraničných vecí Kosova, ktorého jednostranne vyhlásenú nezávislosť Srbsko neuznáva.Informovali o tom kosovské médiá s tým, že Pacollimu odporučil takýto postup aj Brusel.Srbsko-kosovský dialóg za sprostredkovania Európskej únie, ktorého výsledkom by mala byť normalizácia vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, iba v uplynulých dňoch pokračoval na úrovni prezidentov oboch krajín, Aleksandara Vučiča a Hashima Thaciho. Srbsko však naďalej odmieta uznať jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova spred desiatich rokov podobne ako aj Rusko či viaceré členské krajiny Európskej únie vrátane Slovenska.