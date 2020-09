Šéfa Kosovskej oslobodzovacej armády zatkli pre marenie spravodlivosti a zastrašovanie svedkov

Misia EÚ

Zatkli bývalého veliteľa

26.9.2020 (Webnoviny.sk) - Šéfa Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) Hysniho Gucatiho v piatok zatkli a odviezli do holandského Haagu, kde sídli Osobitný súd pre Kosovo (KSC). Ako uviedol súd, dôvodom sú obvinenia z marenia spravodlivosti vrátane zastrašovania svedkov.Zatknutie Gucatiho prišlo niekoľko dní po tom, ako UCK upozorňovala, že jej neznámy muž niekoľkokrát doručil podozrivú zásielku obsahujúcu spis KSC týkajúci sa zločinov spáchaných počas konfliktu so Srbskom v rokoch 1998-1999.V kópiách originálov boli aj mená všetkých svedkov a informácie o budúcich obžalobách. "Prokurátori nám nevedeli povedať, ako sa tieto materiály dostali z ich kancelárie," povedal pred niekoľkými dňami Gucati.Toho zadržali v prištinskom sídle UCK aj za pomoci členov misie EÚ na presadzovanie právneho štátu v Kosove EULEX.Haagský tribunál vo vyhlásení poznamenal, že Gucatiho zatkli a previezli do Holandska na základe zatykača pre "trestné činy marenia spravodlivosti vrátane zastrašovania svedkov a porušenia mlčanlivosti".KSC funguje podľa kosovských zákonov a zaoberá sa vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti. Tribunál vo štvrtok informoval, že v rámci vyšetrovania zatkli bývalého veliteľa UCK Saliha Mustafu.Koncom júna KSC obžaloval tiež kosovského prezidenta Hashima Thaciho a deväť ďalších bývalých separatistických bojovníkov. Medzi obžalovanými je aj Kadri Veseli , bývalý predseda parlamentu a líder opozičnej Demokratickej strany Kosova.