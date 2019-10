Šéfa Nissanu čakajú náročné úlohy, podporuje alianciu s Renaultom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 9. októbra (TASR) - Nový generálny riaditeľ spoločnosti Nissan Makoto Učida je človek z vnútra firmy s globálnym výhľadom, ale čaká ho boj, keďže japonská automobilka stále čelí škandálu bývalého šéfa Carlosa Ghosna.V utorok (8. 10.) vystriedal 53-ročný Učida na poste generálneho Hirotu Saikawu, ktorý rezignoval v septembri po tom, ako vyšlo najavo, že tiež dostával nadmerné odmeny.Okrem nového generálneho riaditeľa vymenoval Nissan v utorok aj nového prevádzkového riaditeľa, ktorým sa stal Ašwani Gupta z partnerskej spoločnosti Mitsubishi Motors. A doterajší šéf čínskej divízie Nissanu Jun Seki bude zastávať post viceprezidenta v novej štruktúre. Jej cieľom je zabrániť, aby niekto konsolidoval moc tak, ako sa to podarilo Ghosnovi pred jeho vlaňajším zatknutím pre nepriznanie všetkých príjmov a zneužívanie firemných financií na súkromné účely.Učida je považovaný za manažéra s medzinárodnými skúsenosťami a stúpenca aliancie Nissanu s francúzskou automobilkou Renault a japonskou Mitsubishi Motors.povedal predseda predstavenstva Renaultu a člen predstavenstva Nissanu Jean-Dominique Senard, ktorý bol tiež členom komisie pre výber nového riaditeľa. Opísal Učidu ako zástancu“ a „štýlu riadenia.Pre Renault, ktorý sa snaží o posilnenie svojho postavenie v trojstrannej aliancii s Nissanom a Mitsubishi Motors, je dôležité, že Učida považuje alianciu zauviedol Senard.Nissan uskutočnil revíziu svojej štruktúry po Ghosnovom škandále. Automobilka sa vymenovaním nového generálneho a prevádzkového riaditeľa a viceprezidenta snaží vytvoriť otvorenejšiu výkonnú štruktúru.uviedol Koji Endo, hlavný analytik spoločnosti SBI Securities. Varoval však, že toto rozhodnutie môže mať aj určité nedostatky, pokiaľ ide o rýchle rozhodovanie, v porovnaní so systémom so silným lídrom.V júli spoločnosť zverejnila svoje najhoršie výsledky za 1. štvrťrok od globálnej finančnej krízy. A hoci to odôvodnila spomalením v automobilovom priemysle vo svete, Nissan tiež trpí nedostatkom inovácií a poškodením dobrého mena v dôsledku škandálu.uviedol Endo.Dodal, že je tiež potrebné posilniť alianciu, zrušiť približne 12.500 pracovných miest a dosiahnuť obrat k lepšiemu v amerických závodoch.