Šéfa štábu Navaľného v Petrohrade obliali neznámou zelenou tekutinou

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 9. septembra (TASR) - Koordinátor petrohradského štábu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa stal v pondelok obeťou útoku neznámou zelenou tekutinou, ktorú mu útočník vychrstol do tváre. Informoval o tom spravodajský portál Novaja gazeta.K incidentu, ktorého terčom bol Alexandr Šuršev, došlo neďaleko budovy obvodnej volebnej komisie v okrese Admiraltejskij v Petrohrade.Útokom sa začala zaoberať polícia, aj keď Šuršev sa rozhodol nepodať trestné oznámenie.Podobný útok pred dvoma rokmi zažil aj samotný Navaľnyj, ktorý pri ňom utrpel stredne ťažké chemické popáleniny pravého oka a mal dočasne problémy s videním.K podobnému útoku došlo aj počas nedeľňajších volieb, keď si Petrohradčania volili poslancov mestského zastupiteľstva a gubernátora. Útoku dezinfekčným roztokom zelenej farby, tzv. zelionkou, bola vystavená členka volebnej komisie Anna Šlejnikovová. Útok spáchala neznáma žena. Šlejnikovová podala trestné oznámenie.Voľby gubernátora v Petrohrade zrejme vyhrá prokremeľský kandidát Alexandr Beglov, ktorý podľa neúplných neoficiálnych výsledkov získal viac ako 60 percent hlasov.Hovorca miestneho zastupiteľstva uviedol, že podľa prieskumov by väčšinu v petrohradskej Dume mala mať vládna strana Jednotné Rusko. Médiá však v súvislosti s týmto informáciami upozorňujú, že viaceré volebné komisie ešte nevložili konečné výsledky sčítania hlasov vo svojom obvode do celoštátneho počítačového systému Voľby.