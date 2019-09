Šefčovič: Aliancia pre batérie bude pokračovať aj po zmenách v Komisii

Na snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska aliancia pre batérie bude pokračovať aj pov Európskej komisii (EK). Uviedol to v rozhovore pre TASR doterajší podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý stál za vznikom tejto iniciatívy a jej zavádzaním do praxe.Cieľom Európskej aliancie pre batérie je znížiť závislosť trhov EÚ od dovozu batérií zo zahraničia a vytvoriť z Únie svetového lídra pri výrobe účinných a zároveň ekologických batérií na všestranné použitie. Ak sa podarí nájsť účinné riešenia pri uskladňovaní energie (do batérií), môže to EÚ pomôcť aj pri plnení jej cieľov v oblasti energetiky a klímy.Šefčovič upozornil na to, že v októbri sa očakáva postupné odovzdávanie portfólií v eurokomisii novým kolegom, aj preto bola snaha zorganizovať ďalšie stretnutie aliancie pre batérie ešte v septembri. Dátum bol dohodnutý na 26. septembra a slovenský eurokomisár spresnil, že na podujatí na vysokej úrovni by mali byť predstavitelia tak z politickej, ako aj z priemyselnej sféry. Očakáva najmä prítomnosť šéfov kľúčových firiem, ktoré majú o výrobu európskych batérií záujem - a aj na tom, aby projekt Európskej aliancie pre batérie bol úspešný.uviedol Šefčovič. Spresnil, že možnosť finančnej pomoci vyrokovala eurokomisia s jej generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž.Výsledkom by mali byť presnejšie kontúry veľkých konzorcií, ktoré budú fungovať pod vedením nemeckých či francúzskych firiem a v rámci ktorých chcú mať svoje zastúpenie aj slovenské firmy.odkázal Šefčovič.Zároveň dodal, že s rovnakým odhodlaním chce sledovať aj pokračovanie iných aktivít, na ktorých sa v predošlom päťročnom období podieľal. Či už ide o iniciatívu pre uhoľné regióny, spoluprácu v rámci Globálneho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, kde bol spolupredsedom, alebo o budúcnosť trojstranných rozhovorov medzi EÚ, Ruskom a Ukrajinou. Tu zdôraznil, že EK má v záujme absolvovať jedno kolo rozhovorov ešte počas septembra.vysvetlil Šefčovič.(spravodajca TASR Jaromír Novak)