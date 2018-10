Šefčovič: EÚ víta správu o hodnotení investičných rizík v energetike

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 3. októbra (TASR) - Správa Hodnotenie investičných rizík v energetike (#EIRA2018), ktorú v stredu predstavil Sekretariát Energetickej charty, má pochopenie zo strany Európskej komisie (EK), lebo podporuje záujem exekutívy EÚ pritiahnuť viac investícií do sektora energetiky. Uviedol pre TASR podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.Šefčovič, ktorý mal otvárací prejav na konferencii v Bruseli venovanej tejto téme, ocenil úsilie generálneho tajomníka Sekretariátu Energetickej charty Urbana Rusnáka a jeho tímu, že sa im podarilo pripraviť projekt EIRA. Podľa jeho slov to prispeje k modernizácii práce Energetickej charty ako nadnárodnej organizácie a zároveň sa táto hodnotiaca správa zameriava na to, čo je v súčasnosti v mnohých krajinách najdôležitejšie - ako dostať viac investícií do obnovy energetickej infraštruktúry a do modernizácie energetických systémov.opísal situáciu slovenský eurokomisár.Šefčovič zároveň ocenil, že správa EIRA, prvá svojho druhu, pozitívne hodnotí situáciu na Slovensku. Podľa jeho slov je to aj z toho dôvodu, že investičný boom na Slovensku pokračuje.skonštatoval Šefčovič.Podpredseda EK pri tejto príležitosti upozornil na význam Energetickej charty, ktorá podľa jeho slov uplynulých takmer 30 rokov slúžila ako aktívny a pragmatický sprostredkovateľ cezhraničnej energetickej spolupráce v Európe a na celom svete. Spresnil, že v súčasnosti Energetická charta slúži ako jedinečný investičný nástroj, ktorý stanovuje normy a zabezpečuje najvyššiu úroveň ochrany investícií v energetickom sektore, čo je