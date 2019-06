Šefčovič je poctený, že sa o ňom uvažuje v debatách o top pozíciách

Na snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. júna (TASR) - Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič považuje za poctu, že sa jeho meno objavuje v diskusiách o obsadení štyroch najdôležitejších pozícií v štruktúrach EÚ. Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu to uviedol dnes po skončení summitu EÚ pri návrate na Slovensko na palube špeciálu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.Šefčovič sa pred novinármi poďakoval za podporu a dôveru zo strany premiéra SR Petra Pellegriniho v procese nominácii na vrcholové pozície v inštitúciách EÚ.Pellegrini na summite naznačil, že Slovensko a zvyšné krajiny Vyšehradskej štvorky uvažujú o Šefčovičovi ako o kandidátovi na obsadenie funkcie vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.povedal Šefčovič o nominačnom procese s odkazom na potrebu rodovej a geografickej rovnováhy.dodal.Na otázku, ako vníma svoje šance v tomto procese, odpovedal, že jemu to neprináleží posudzovať, lebo odpoveď je na pleciach hláv štátov a vlád a ich rokovaniapovedal Šefčovič na margo debát lídrov zameraných na obsadenie postov predsedov Európskej komisie, Európskej rady a Európskeho parlamentu, ako aj šéfa diplomacie EÚ.V tejto súvislosti pripomenul, že za posledných päť rokov sa ukázalo ako dôležité, že predseda Európskej rady Donald Tusk je z Poľska a že rozumie problémom, s ktorými za ním chodia predstavitelia tejto časti Európy.konštatoval Šefčovič.Za svoje prednosti považuje aj skutočnosť, počas doterajšieho pôsobenia v exekutíve EÚ úzko spolupracoval s regiónom strednej a východnej Európy, či už išlo o krajiny V4, baltský región alebo to, ako v mene Európskej komisie pomáhal juhovýchodnej Európe v oblasti energetickej bezpečnosti.povedal Šefčovič.