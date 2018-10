Šefčovič je stále v hre o post volebného lídra eurosocialistov

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. októbra (TASR) - Aj po štvrtku platí, že Strana európskych socialistov (PES) má dvoch uchádzačov o post lídra svojej kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu s možnosťou uchádzať sa o funkciu predsedu Európskej komisie. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v Bruseli uviedol, že kandidát zo Slovenska jeVo štvrtok (18.10.) o polnoci vypršal termín na podávanie prihlášok na volebného lídra eurosocialistov. V stredu na summite PES, ktorý predchádzal tradičnému summitu EÚ, sa hovorilo, že po už dávnejšie oznámených kandidatúrach podpredsedov Európskej komisie Maroša Šefčoviča a Fransa Timmermansa by sa tretím uchádzačom mohol stať luxemburský minister práce, zamestnanosti a imigrácie Nicolas Schmit.Pellegrini, ktorý po skončení summitu EÚ pred novinármi zhodnotil aj vyše poldruhahodinové zasadnutie popredných lídrov európskych socialistických a sociálnodemokratických strán, podotkol, že PES definitívne potvrdila kandidatúry Šefčoviča a Timmermansa.opísal situáciu Pellegrini. Dodal, že v najbližších týždňoch prebehne niekoľko debát a vypočúvaní, počas ktorých obaja kandidáti predstavia svoje vízie o tom, ako riadiť EÚ.uviedol Pellegrini.Premiér skonštatoval, že Šefčovič je dobrá voľba aj preto, že by mohol ukázať, že v EÚ vládne jednota, a mohol by byť povestným mostom medzi novými a staršími členskými krajinami, medzi západom a východom.odkázal Pellegrini. Podľa jeho slov Šefčovičavšak konečné rozhodnutie padne začiatkom decembra na sneme PES v Lisabone - ak dovtedy nepríde rozhodnutie o jednom kandidátovi na základe internej dohody.