Šefčovič je zatiaľ jediným kandidátom socialistov na volebného lídra

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. októbra (TASR) - Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič má už dostatočnú podporu na to, aby sa v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu mohol stať lídrom kandidátky európskych socialistov a uchádzať sa tak o post predsedu Európskej komisie.Uviedol to v pondelok európsky týždenník Politico s odkazom na stiahnutie sa zo súťaže možných Šefčovičových súperov.Politico vo svojom každodennom prehľade udalostí upozornil, že Šefčovičove šance stať sa volebným lídrom ("Spitzenkadidat") tábora socialistov narástli. Slovenský eurokomisár sa v priebehu tohto týždňa stretne s predsedom Strany európskych socialistov (PES) Sergejom Staniševom a pri tejto príležitosti mu odovzdá už desať podporných listov - od desiatich členských strán PES.V septembri, keď Šefčovič na pôde Európskeho parlamentu oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post predsedu eurokomisie, mal podporu deviatich politických strán podľa vzorca 8+1 (osem krajín EÚ plus domovský štát), čo je minimálna potrebná podpora stanovená v tábore socialistov pre túto súťaž.Politico upozornil, že Šefčovič je ešte stále jediným kandidátom európskych socialistov na získanie úlohy lídra kandidátky v budúcoročných eurovoľbách. Do tejto pozície sa dostal aj vďaka tomu, že bývalý rakúsky kancelár Christian Kern v priebehu uplynulého víkendu oznámil, že sa rozhodol odstúpiť z domácej aj európskej politiky. Na tlačovej konferencii v sídle strany sociálnych demokratov (SPÖ) vo Viedni Kern upozornil, že v diskusiách o EÚ by sa nemohol vyhnúť národnej politike.Zo súťaže o volebného lídra socialistov medzitým vypadol aj francúzsky eurokomisár Pierre Moscovici, ktorý túto správu oznámil minulý týždeň.Za možného súpera pre Šefčoviča sa považuje prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Jeho socialistická strana v rodnom Holandsku však v posledných parlamentných voľbách stratila značnú priazeň voličov a v súčasnosti je v opozícii.V prípade, že do 19 októbra - dátumu stanoveného na ohlásenie kandidatúr - Šefčovičovi pribudnú nejakí protikandidáti, o výbere lídra kandidátky rozhodne snem PES, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-8. decembra v Lisabone.