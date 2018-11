Šefčovič nepovedie eurosocialistov do volieb, podporuje Timmermansa

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Bratislava 5. novembra (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič nebude lídrom Strany európskych socialistov (PES) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Socialistov povedie súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ Frans Timmermans, bude sa tak môcť uchádzať o post predsedu Komisie. Potvrdil to Šefčovič, ktorý pôvodne chcel zabojovať o post šéfa EK. Timmermansovu kandidatúru Šefčovič podporuje. Slovenský eurokomisár bude zásadne ovplyvňovať volebný program PES.uviedol pre TASR Šefčovič. Timmermansovu kandidatúru sa rozhodol podporiť preto, aby sa posilnila jednota v PES. Poukazuje na dôležitosť budúcoročných eurovolieb, ktoré budú podľa neho zlomové pre podobu a ďalšie smerovanie Európskej únie.opísal Šefčovič situáciu, ktorá urobila z Timmermansa hlavného volebného lídra a jeho určila do polohy hlavného koordinátora pre programové priority. Šefčovič bude podľa dohody socialistov zásadne ovplyvňovať volebný program PES a rozšíri ho o nové témy.Slovenský eurokomisár uviedol, že na vstup do kampane ho motivovala snaha ovplyvniť spoločný program a presadiť v ňom strategické témy, ktoré sú životne dôležité pre Úniu a pre ľudí, ale ktoré sa doteraz dostatočne nediskutovali. Spomenul strategický pohľad na priemyselnú politiku, medzinárodný obchod, štátnu pomoc či na prípravu mladých ľudí v ére globalizácie, digitalizácie a automatizácie.upozornil. Dodal, že vo vnútri PES tieto myšlienky zarezonovali a je silný dopyt po tom, aby s nimi ďalej pracoval.Európski socialisti sa netajili plánmi dohodnúť sa na jednom z dvoch mien, ktoré boli v hre o post volebného lídra, už pred kongresom PES, ktorý sa koncom tohto mesiaca uskutoční v Lisabone. Pondelňajším rozhodnutím dokonca o dva dni predbehli Európsku ľudovú stranu (EPP), ktorá svojho volebného lídra (tzv. Spitzenkandidat) vyberie v stredu 7. novembra na zjazde delegátov EPP v Helsinkách.