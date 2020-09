Šefčovič: Prijatie britského zákona by bolo vážnym porušením dohody a medzinárodného práva

Británia vážne narušila dôveru

Prechodné obdobie pre dohodu

10.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pripravovaný britský zákon, ktorým chce vláda Borisa Johnsona urobiť jednostranné zmeny kľúčových častí dohody o brexite, podľa Európskej únie (EÚ) vážne porušuje túto dohodu a do konca mesiaca ho musia stiahnuť.Európska dvadsaťsedmička to oznámila po štvrtkovom mimoriadnom stretnutí zástupcov únie a Spojeného kráľovstva v Londýne.Zámer Britov porušiť brexitovú dohodu by podľa EÚ zničil akúkoľvek dobrú vôľu na dosiahnutie obchodnej dohody.EÚ znepokojila navrhovaná legislatíva týkajúca sa takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice.Podľa Britov má predstavovať akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by strany do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu. Kritici však upozorňujú, že porušuje medzinárodné právo a poškodí medzinárodnú reputáciu krajiny."Ak by bol zákon prijatý, predstavoval by veľmi vážne porušenie dohody o odchode a tiež medzinárodného práva," skonštatoval po stretnutí podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a dodal, že predstavením tohto zákona Veľká Britána vážne narušila dôveru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a je teraz na britskej vláde, aby túto dôveru obnovila.Únia zároveň varovala, že v prípade potreby podnikne právne kroky. Dohoda podľa Šefčoviča obsahuje viacero mechanizmov a zákonných postupov pre prípad porušenia povinností obsiahnutých v texte, ktoré únia nebude váhať použiť.Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.Premiér Boris Johnson však v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody.Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.