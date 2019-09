Šefčovič sa chystá na piate grilovanie v Európskom parlamente

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 11. septembra (TASR) - Súčasný a budúci podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič si uvedomuje, že proces vypočúvania a schvaľovania, ktorému bude zhruba o tri týždne vystavený v Európskom parlamente (EP), nebude ľahký. Verí však, že sa dokáže dobre pripraviť a že obstojí v tejto skúške už po piaty raz.Slovenský eurokomisár bude v novej exekutíve EÚ zodpovedať za medziinštitucionálne vzťahy a získal aj portfólio s názvom strategický výhľad, zamerané na vytváranie projektov a vízií EÚ do budúcnosti.Dezignovaní eurokomisári sa dostavia pred poslancov EP z jednotlivých pracovných výborov v období od 30. septembra do 8. októbra, pričom môžu čeliť nielen otázkam spojeným s ich pracovňou agendou, ale aj otázkam súvisiacim s ich morálnou integritou. Médiá označujú proces vypočúvania ako "uviedol Šefčovič.Prvý raz prešiel vypočúvaním v roku 2009, keď na poste komisára pre vzdelávanie a kultúru nahradil Jána Figeľa, potom o niekoľko mesiacov neskôr už ako podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti. O päť rokov neskôr prešiel vypočúvaním na post komisára pre dopravu, ale po zlyhaní Alenky Bratušekovej zo Slovinska v tomto procese mu bolo zverené portfólio energetickej únie a mal iba dva týždne na prípravu na nové kolo grilovania." opísal situáciu.Pripomenul, že všetkých národných komisárov čaká v najbližších dňoch intenzívne štúdium, aby obstáli v procese vypočúvania. Býva bežné, že v prípravnom období budúci komisári požiadajú o spoluprácu jednotlivé generálne riaditeľstvá EK, za ktoré by mali niesť politickú zodpovednosť. To znamená získať expertné podklady, naštudovať si ich, či vyskúšať na nečisto odpovede na niektoré otázky.vysvetlil Šefčovič. Zároveň dodal, že je to dôležité aj pre nastavenie základov spolupráce, ktorá by medzi komisármi a parlamentom mala pokračovať počas ďalších päť rokov.