Šefčovič sa v utorok stretne s Trumpom

Brusel 13. mája (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič odcestoval v pondelok do Washingtonu, kde sa v utorok 14. mája stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom. TASR o tom informoval kabinet podpredsedu EK.Šefčovič a Trump sa spoločne – na palube lietadla Air Force One – presunú do mesta Hackberry v americkom štáte Louisiana, kde otvoria terminál na vývoz skvapalneného plynu (LNG) do Európy.Projekt s názvom Cameron LNG má prispieť k vyššej energetickej bezpečnosti Európskej únie, vrátane Slovenska.uviedol Šefčovič pred odletom do USA.Podľa jeho slov EÚ a USA tvoria, lebo Európa potrebuje viacerých dodávateľov plynu, ktorí si budú navzájom konkurovať a ponúkať lepšie ceny. Spojené štáty sú zasa najväčší svetový producent plynu, a preto obojstranná spolupráca máEurópska komisia presadzuje, aby každý členský štát EÚ mohol nakupovať plyn priamo alebo nepriamo z niektorého LNG terminálu na území Únie. Potrebnú infraštruktúru doteraz podporila sumou približne 656 miliónov eur.V súčasnosti EÚ dováža približne 72 bcm (miliárd kubických metrov) skvapalneného plynu. Vďaka novej infraštruktúre by však dokázala doviezť až 210 bcm, čo by pokrylo zhruba polovicu súčasnej spotreby plynu. Priestor na obchodnú spoluprácu s USA je preto podľa Šefčoviča naozaj veľký.