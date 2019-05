Šefčovič: Slovensko sa musí dostať na mapu európskej elektromobility

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel 2. mája (TASR) - Slovensko ako automobilová veľmoc by malo podchytiť a využiť trend, ktorý pomáha realizovať Európska aliancia pre batérie. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár v utorok v Bruseli na pôde Európskej komisie (EK) predsedal v poradí už 3. ministerskému stretnutiu Európskej aliancie pre batérie. Podľa jeho slov exekutíva EÚ vyvíja maximálne úsilie, aby došlo k súladu záujmov členských krajín a automobilového priemyslu a aj preto na koniec mája plánuje ďalšie veľké stretnutie, za účasti politikov a zástupcov európskeho priemyslu. Na tomto stretnutí by už mali byť známe konzorciá, ktoré chcú využiť podporu EK pre projekty cezhraničnej spolupráce, z pohľadu EÚ významné projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI).Šefčovič sa netají snahou, aby sa na mapu Európskej aliancie pre batérie dostalo aj Slovensko. Privítal, že začiatkom týždňa bol predstavený projekt InoBat, čo znamená inovatívne batérie. Spresnil, že podnikateľská skupina zo Slovenska a Českej republiky spolu s americkými partnermi sa zameriava na riešenia pre priemyselné uskladňovanie elektrickej energie, ale predstavuje aj inovatívnosť v sektore autobatérií.uviedol. Dodal, že InoBat má záujem získať finančnú pomoc z EÚ podobne, ako ju napríklad získala švédska firma na výrobu batérií Northvolt, ktorá na úvod dostala 50 miliónov eur z Európskej investičnej banky (EIB).opísal situáciu.Šefčovič v tejto súvislosti privítal prítomnosť štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza na utorňajšom zasadnutí v Bruseli.povedal.Význam a aj určitý časový tlak potrebný na urýchlenie výroby európskych vysokohodnotných batérií si podľa Šefčoviča uvedomujú aj na Slovensku. Tento pocit nadobudol po nedávnych rokovaniach na úrade vlády s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a viacerými ministrami k tejto téme. Ocenil tiež, že francúzska automobilka PSA Peugeot - Citroen potvrdila, že má záujem vyrábať na Slovensku aj autá s elektrickým segmentom, či už elektrické alebo hybridné autá.uviedol podpredseda EK.(spravodajca TASR Jaromír Novak)