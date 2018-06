Šefčovič: Spojenie elektrickej siete Pobaltia s EÚ posilní bezpečnosť

Na snímke podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič počas brífingu pred summitom EÚ v sídle budovy Europa v Bruseli 28. júna 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Brusel 28. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok krátko pred otvorením dvojdňového summitu EÚ v Bruseli sa spolu s lídrami Estónska, Litvy, Lotyšska a Poľska dohodol na politickom pláne na synchronizáciu elektrickej siete troch pobaltských štátov s kontinentálnou európskou sieťou. Za cieľový dátum si stanovili rok 2025. Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič pripomenul, že baltské krajiny sú stále synchronizované s elektrickou sieťou bývalého Sovietskeho zväzu.Na osobitnom ceremoniáli na pôde EK sa zúčastnili okrem Junckera a Šefčoviča aj litovská prezidentka Dalia Grybauskaiteová, estónsky premiér Jüri Ratas, lotyšský premiér Maris Kučinskis a poľský premiér Mateusz Morawiecki. Dokument, ktorý podpísali, má názov Politická cesta k synchronizácii elektrických sietí pobaltských štátov s kontinentálnou európskou sieťou.Politický plán presúva politické diskusie na úroveň praktickej realizácie s jasným harmonogramom opatrení. Už v septembri by sa mala Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) rozšíriť aj na pobaltské štáty. Ide o jeden z najznámejších projektov Energetickej únie a o konkrétne vyjadrenie solidarity v oblasti energetickej bezpečnosti.vysvetlil Šefčovič pre TASR. Spresnil, že náklady sú odhadované vo výške okolo miliardy eur a vyjadril nádej, že k presieťovaniu dôjde do roku 2025. Väčšinu z nákladov by mali pokryť európske zdroje (napríklad Nástroj na prepájanie Európy). Vo februári 2019 sa vyhodnotia prvé projekty a pridelia sa finančné prostriedky.Podľa jeho slov proces dokončenia integrácie pobaltských štátov s európskym energetickým systémom je nevyhnutný a bude znamenať príspevok k jednotnosti a energetickej bezpečnosti EÚ. Upozornil, že je to kľúčová záležitosť pre ekonomický rozvoj Pobaltia, ako aj pre domácnosti v tomto regióne.Šefčovič upozornil, že memorandum o porozumení podpísané v Bruseli obsahuje aj klauzulu, že Únia po definitívnom schválení technického riešenia začne rokovať s Ruskom a Bieloruskom o tom, ako zabezpečiť, aby ruská enkláva Kaliningrad mohla fungovať bez problémov z hľadiska dodávok elektriny.