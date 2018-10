Šefčovič: Strany európskych socialistov môže mať troch kandidátov

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič.. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 18. októbra (TASR) - O post lídra Strany európskych socialistov (PES) do budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu by sa - okrem eurokomisárov Maroša Šefčoviča a Fransa Timmermansa - mohol uchádzať ešte i tretí kandidát, luxemburský politik Nicolas Schmit. Takáto možnosť vyvstala na stredajšom vrcholnom stretnutí premiérov, európskych komisárov, šéfov politických strán a frakcií zastúpených v PES, ktoré predchádzalo summitu EÚ. TASR o tom vo štvrtok informoval podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.Termín na prihlasovanie kandidátov na post lídra (tzv. Spitzenkandidata) PES do eurovolieb vyprší už vo štvrtok o polnoci, pričom na ohlásenie kandidatúry je potrebných najmenej deväť členských strán z deviatich krajín EÚ. Avízo možného nového mena je tak preto podľa Šefčoviča pre viacerých trochu prekvapením.priblížil priebeh stredajšieho zasadnutia európskych socialistov Šefčovič. Za otázne však považuje, či sa Schmitovi podarí do polnoci získať potrebnú podporu. "zhrnul podpredseda EK.Následne sú podľa Šefčoviča naplánované viaceré debaty, z ktorej prvá - pre predsedníctvo PES - by sa mala uskutočniť už na budúci piatok. V rámci týchto diskusií by sa mohlo hovoriť o vytvorení akéhosi tímu okolo top lídra kandidátky (tzv. Spitzenteam). Aká bude situácia po eurovoľbách je totiž podľa Šefčoviča nepredvídateľné a postov, ktoré sa budú musieť obsadiť, bude veľmi veľa, pričom sa o nich budú musieť pravdepodobne dohodnúť lídri viac než dvoch politických rodín.zhrnul Šefčovič.Úvahy o vytvorení takéhoto geograficky i genderovo rôznorodo zastúpeného tímu podľa neho zatiaľ v PES prebiehajú len na úrovni brainstormingu, a doposiaľ ešte nijaké oficiálne závery na túto tému nezazneli.O tom, kto sa napokon stane lídrom kandidátky, rozhodne snem PES, ktorý je naplánovaný začiatkom decembra v Lisabone. Podľa kuloárnych informácií z diplomatického prostredia EÚ by sa však socialisti mali na jednom mene interne dohodnúť už pred lisabonským snemom.