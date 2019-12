Šefčovič: Zelená dohoda je projekt generácie, akoby pristáť na Mesiaci

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. decembra (TASR) - Zelená dohoda, ako v Európskej komisii (EK) hovoria programu Európsky ekologický dohovor, ušetrí ročne zhruba 400.000 životov v Európskej únii vďaka čistejšiemu ovzdušiu a predíde ďalším 90.000 stratám na životoch v dôsledku horúčav. Uviedol to v stredu podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár to spomenul po tom, ako predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a výkonný podpredseda EK Frans Timmermans ekologický dohovor oficiálne predstavili na pôde Európskeho parlamentu (EP).Šefčovič spresnil, že von der Leyenová ho požiadala, aby prispel k tvorbevedeckými podkladmi a využil na to možnosti vyplývajúce z agendy pre strategický výhľad.Vedecké údaje naznačili, že pri otepľovaní planéty budú mať obyvatelia južnej časti Európy o 40 percent horší prístup k pitnej vode, že pobrežné záplavy budú ohrozovať ročne 2,2 milióna ľudí, vyhubenie bude hroziť 16 percentám živočíšnych druhov a každý rok do EÚ príde približne 660.000 žiadateľov o azyl z regiónov so zhoršenými podmienkami pre život. Vedecké údaje a výpočty dodalo najmä Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC).Kolégium komisárov podľa Šefčoviča vníma túto dohodu ako "najväčší projekt tejto generácie", ktorý sa prirovnáva k pristátiu ľudí na Mesiaci. Dodal, že ide o obrovskú výzvu, ktorá zmení životy Európanov a priemysel a ktorá bude mať obrovský vplyv na ekonomiku.uviedol niekoľko príkladov. Dodal, že týmto nákladom sa EÚ vyhne, ak bude premyslene a múdro modernizovať asvoju ekonomiku.Šefčovič ocenil, že eurokomisii sa podarilo do spomínaného dokumentu presadiť citlivý prístup k odvetviam, ako je strojárstvo, oceliarstvo či výroba cementu, čo sú energeticky náročné odvetvia. Špeciálny prístup k týmto odvetviam znamená aj ich ochranu pred nekalou konkurenciou zo zahraničia, napríklad dovoznou "uhlíkovou daňou".Šefčovič sa potešil aj zmienkam o Európskej aliancii pre batérie, čo je projekt pri ktorého zrode stál.Priznal, že výzvou pre zelenú dohodu bude jej financovanie, o čom budú vo štvrtok v Bruseli rokovať hlavy vlád a štátov na summite EÚ.vysvetlil.Pre Slovensko bude zaujímavé, s akými projektmi pristúpi k rokovaniam o čerpaní zdrojov z tohto fondu, lebo financie budú určené na pomoc všetkým regiónom, ktoré sú závislé od energeticky náročných odvetví (oceliarne, cementárne, chemický priemysel).Šefčovič upozornil, že netreba podceňovať význam zelenej dohody. EÚ si podľa neho musí uvedomiť, že nemôže nejakým spôsobom zmeny klímy len tak prečkať.zhodnotil situáciu.V konkrétnej rovine EK príde s viacerými legislatívnymi návrhmi, ktoré už obsahujú aj štúdie o vplyvoch a potrebné vedecké podklady. V januári to bude návrh o fungovaní fondu pre spravodlivú tranzíciu, v marci eurokomisia predloží návrh zákona a klimatickej neutralite, prvý svojho druhu na svete. Šefčovič má na starosti prípravu zákonných štandardov pre "zelené" batérie, ktoré chce EK schváliť do októbra 2020.