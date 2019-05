Šefčoviča teší podpora V4 pri kandidatúre na vrcholné posty v EÚ

Na snímke M. Šefčovič. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 28. mája (TASR) - Súčasného podpredsedu Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča veľmi teší podpora zo strany premiérov Vyšehradskej štvorky (V4), s ktorými možnosť jeho kandidatúry na jednu z vrcholných pozícii v rámci Európskej únie prediskutoval slovenský premiér Peter Pellegrini. Šefčovič to povedal slovenským novinárom na palube vládneho špeciálu cestou na summit EÚ v Bruseli. Vyjadril sa tak v reakcii na informácie, podľa ktorých sa spomína ako kandidát V4 na post predsedu EK.priblížil Šefčovič, ktorý podľa vlastných slov taktiež absolvoval rozhovory s lídrami V4.Dodal, že už len samotný fakt, že ho V4 navrhla, aby bol posudzovaný na jednu z týchto pozícii, je pre neho veľkou cťou.zhrnul. Vyzdvihol tiež, že každý z premiérov V4 reprezentuje inú frakciu, ktorá bude v Európskom parlamente, a jeho podpora je tak zaujímavá práve aj pre túto skutočnosť.Šefčovič si podľa vlastných slov váži, že premiéri V4 oceňujú jeho osobnú skúsenosť, skutočnosť, že pracoval v rôznych portfóliách a žeako aj fakt, že si zo svojich postov mohol vybudovať osobné vzťahy s väčšinou šéfov štátov a vlád.Poprední predstavitelia EÚ sa v utorok stretávajú na mimoriadnom summite, kde budú diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v dňoch 23. až 26. mája. Mali by však hovoriť aj o najvhodnejších kandidátoch na post predsedu EK.povedal Šefčovič na margo agendy summitu. Dodal, žeŠefčovič pritom nepredpokladá, že sa všetko z menovaného "domnieva sa však, žektoré budú pokračovať až do budúceho summitu, naplánovaného na koniec júna. V prípade, že konzultácie dobre pokročia, na júnovom zasadnutí Európskej rady by podľa Šefčoviča mohol byť už známy(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová)