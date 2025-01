Šéfka európskej diplomacie pozvala ministra zahraničia USA do Bruselu

24.1.2025 (SITA.sk) - Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová pozvala nového ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia, aby sa zúčastnil na stretnutí ministrov zahraničia členských štátov EÚ v Bruseli. Krajiny EÚ sa snažia vyhnúť colnej vojne zo strany Trumpa a udržať ho na svojej strane, keď sa zaväzuje usilovať sa o ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine.Trump sa netají svojou nevraživosťou voči Bruselu a obviňuje EÚ, že v otázkach, ako je obchod, zaobchádza so Spojenými štátmi „veľmi, veľmi nespravodlivo“. Kallasová ešte s Rubiom telefonicky nehovorila. Jeho jediným medializovaným hovorom s vysokopostaveným európskym diplomatom od nástupu do funkcie bol rozhovor s poľským ministrom zahraničných vecí.V súvislosti so sľubom Trumpa o rýchlom ukončení vojny na Ukrajine v Európe vznikli obavy, že nový americký líder by mohol zastaviť podporu pre Kyjev a prinútiť Ukrajinu k bolestivým ústupkom voči Moskve.