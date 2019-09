Šéfka kresťanských demokratov vylúčila spoluprácu s AfD

Na archívnej snímke predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. septembra (TASR) - Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vylúčila akúkoľvek spoluprácu s krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD).Vyjadrila sa tak po tom, ako sa AfD nedávno stala druhou najsilnejšou stranou v spolkových krajinách Brandenbursko a Sasko. Krajinské voľby tam prebehli začiatkom septembra.uviedla Krampová-Karrenbauerová v rozhovore pre televíziu ARD. Voči pravicovým populistom by preto mala CDU zaujať veľmi jasný postoj, zdôraznila.Zároveň však priznala, že nepriaznivé volebné výsledky z posledného obdobia naznačujú, že CDU nedokázala dostatočne demonštrovať, ako chce "naplniť očakávania občanov". Kresťanskí demokrati by podľa nej mali prostredníctvom konkrétnych politických krokov získať späť voličov, ktorí prešli k AfD.Bývalá premiérka spolkovej krajiny Sársko Annegret Krampová-Karrenbauerová, známa aj pod skratkou AKK, vlani v decembri nahradila na čele CDU kancelárku Angelu Merkelovú a od júla je aj ministerkou obrany. Predpokladá sa, že časom by mohla nahradiť Merkelovú aj na čele nemeckej vlády.