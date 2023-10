Šéfka nemeckej diplomacie vyzýva na pomoc Kyjevu, obáva sa opakovaných útokov na energetickú sieť počas zimy

Údery na energetickú sieť

Hromadenie zásob rakiet

2.10.2023 (SITA.sk) - Spojenci Kyjeva musia zabrániť tomu, aby Rusko odštartovalo ďalšiu „brutálnu" zimnú kampaň proti ukrajinskému ľudu.Vyhlásila to nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková . Povedala to v súvislosti s tým, že počas uplynulej zimy Moskva prikázala údery proti ukrajinskej energetickej sieti, keď teploty klesli naŠéfka nemeckej diplomacie preto v pondelok vyzvala na poskytnutie pomoci Ukrajine v oblasti protivzdušnej obrany a na garantovanie dodávok energií. Informuje o tom spravodajský web Sky News.„Minulú zimu sme videli brutálny spôsob, ktorým ruský prezident vedie túto vojnu," uviedla Baerbocková, ktorá je v ukrajinskom hlavnom meste spolu s inými ministrami zahraničných vecí z členských štátov Európskej únie . „Musíme tomu predísť spoločne so všetkým čo máme, tak ako je to len možné," dodala nemecká ministerka.Ministerstvo obrany Veľkej Británie nedávno konštatovalo, že Rusko pravdepodobne hromadí zásoby rakiet pre útoky počas zimného obdobia. A to na ukrajinské infraštruktúrne objekty.