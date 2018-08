Šéfka rakúskej diplomacie Kneisslová sa 18. augusta v Štajersku vydáva

Na archívnej snímke Karin Kneisslová. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Viedeň 1. augusta (TASR) - Šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová (53) vstúpi 18. augusta so svojim životným partnerom, podnikateľom Wolfgangom Meilingerom (54) do stavu manželského. Ich sobáš sa však - v rozpore s pôvodným plánom - neuskutoční na juhoštajerskom zámku Gamlitz, v romantickej lokalite vyhľadávanej mnohými pármi ako vhodné miesto na uzavretie manželstva, ale na inom, zatiaľ nezverejnenom mieste rakúskej spolkovej krajiny Štajersko.Informoval o tom v stredu rezort zahraničných vecí vo Viedni, ako aj samotná ministerka.Podľa jej slov, ktoré sprostredkovala tlačová agentúra APA, sa budúci manželia spontánne rozhodli pre zmenu dejiska svadby, keď sa až z médií dozvedeli, že iný pár plánuje na rovnakom zámku svadobnú hostinu v takmer identickom čase. "Štajersko má, našťastie, mnoho pôsobivých miest vhodných na oslavu najkrajšieho dňa života," poznamenala Kneisslová, ktorá však náhradnú lokalitu nekonkretizovala.Iba 16. júna sa v južnom Štajersku oženil so svojou partnerkou Sabrinou Koroschetzovou rakúsky minister obrany Mario Kunasek, medzi hosťami na tejto svadbe bola i šéfka rakúskej diplomacie.