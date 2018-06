Šéfka rezortu školstva považuje svoj prvý školský rok za úspešný

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 29. júna (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) hodnotí svoj prvý školský rok, počas ktorého viedla rezort, za úspešný. Ako doplnila, vždy sa treba snažiť byť ešte lepší a rýchlejší, a v novom školskom roku sa to bude snažiť dodržiavať.skonštatovala ministerka. Zároveň si myslí, že v tomto smere bol jej rezort úspešný.povedala ministerka.Lubyová si nemyslí, že by pracovala pomalým tempom.poznamenala s tým, že sa týkajú napríklad akreditačnej agentúry či kvality vysokých škôl. Podľa nej ideLubyová si však klasickú známku za prvý školský rok nedala. Ako uviedla, je to preto, leboŠkolský rok 2017/2018 priniesol v školstve na Slovensku niekoľko zmien a opatrení. Vlani bol navýšený rozpočet na učebnice o jeden milión eur.priblížilo ministerstvo školstva.Vlani rezort školstva rozdelil 5,7 miliónov eur na výstavbu a rekonštrukciu telocviční. Pre tento rok to bude ďalších deväť miliónov eur. Prostredníctvom dotácií v rámci programov pre mládež ministerstvo prerozdelilo vyše 2,3 miliónov eur pre mládežnícke organizácie.Jedným z kľúčových opatrení prijatých v tomto školskom roku je NPRVaV. Vláda schválila tento dokument, ktorý určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov a zároveň uložila ministerke školstva plniť jednotlivé opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené. Národný program venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide napríklad o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce. Dokument sa zaoberá aj financovaním pedagogických zamestnancov v školstve.Rezortu sa legislatívne podarilo doriešiť aj otázku určovania počtu žiakov osemročných gymnázií. Po novom bude ministerstvo určovať záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v každom kraji. Konečné počty žiakov rozpošle okresným úradom v sídle kraja, ktoré počty určené ministerstvom prerozdelia na príslušné gymnáziá. Ministerstvo bude mať kompetenciu schváliť, resp. upraviť navrhované prerozdelenie.