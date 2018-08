Šéfom Air France-KLM je B. Smith, firmu prvýkrát povedie cudzinec

Lietadlo spoločnosti Air France na letisku Charlesa de Gaulla v Roissy neďaleko Paríža 11. apríla 2018. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. augusta (TASR) - Za nového šéfa francúzsko-holandskej leteckej spoločnosti Air France-KLM bol vymenovaný Benjamin Smith z Air Canada, napriek ostrému nesúhlasu francúzskych odborárov. Prvýkrát v 85-ročnej histórii aerolínií Air France tak firmu povedie cudzinec.Smith, ktorý v Air Canada doteraz pôsobil na pozícii prevádzkového riaditeľa, by mal vedenie prevziať najneskôr do konca septembra, uviedla Air France-KLM. Nahradí Jeana-Marca Janaillaca, ktorý odchod z funkcie oznámil v máji. Urobil tak po tom, ako zamestnanci Air France odmietli ponuku vedenia na zvýšenie platov ako nedostatočnú. Touto ponukou chcelo vedenie aerolínií ukončiť sériu štrajkov, ktorá stála spoločnosť Air France-KLM v 1. polroku tohto roka okolo 335 miliónov eur.Smith je známy viacerými úspešnými rokovaniami s odbormi. Bol aj hlavným vyjednávačom v rozhovoroch s pilotmi a palubným personálom Air Canada, čoho výsledkom bolo uzatvorenie 10-ročnej dohody v roku 2015.Smithovo menovanie podporila aj francúzska vláda, ktorá v leteckej spoločnosti kontroluje 14,3-percentný podiel. Od nového šéfa očakáva najmä zvýšenie produktivity spoločnosti a priblíženie sa k rivalom ako British Airways a Lufthansa.povedal Smith.Okrem riešenia konkurencieschopnosti však nový šéf bude musieť riešiť aj vzťahy s odborármi. Tí vo štvrtok tesne pred jeho menovaním dali rázne najavo, že vo funkcii výkonného riaditeľa si cudzinca nepredstavujú. Celkovo 9 hlavných odborových organizácií zastupujúcich pilotov, palubný personál a pozemný personál oznámilo, že výber nového šéfa spoločnosti by mal byť taký, aby chránil záujmy národného leteckého prepravcu. Odbory chcú teraz opäť prerokovať otázku ďalšieho kola štrajkov, čo pozastavili do menovania nového šéfa.