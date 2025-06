Šéfom britskej pošty Royal Mail sa stal český miliardár

27.6.2025 (SITA.sk) - Český miliardár Daniel Křetínský sa stal predsedom predstavenstva britskej poštovej spoločnosti Royal Mail po prevzatí jej materskej firmy. Oznámila to v piatok jeho spoločnosť EP Group. EP Group dokončila začiatkom tohto mesiaca prevzatie spoločnosti International Distribution Services (IDS) za 3,6 miliardy libier, čím sa britská poštová služba prvýkrát dostala do zahraničného vlastníctva.Křetínsky bude predsedať predstavenstvám Royal Mail aj jej materskej spoločnosti IDS. Britská vláda si ponechala takzvanú zlatú akciu, ktorá jej udeľuje právo veta. Chce tak zabezpečiť, že sídlo a daňová rezidencia Royal Mail zostanú vo Veľkej Británii. Křetínsky dohodol kúpu poštového operátora v máji minulého roka. Schválenie vlády však získal až v decembri po prijatí niekoľkých záväzkov. Ide najmä o zachovanie povinnosti doručovať poštu šesť dní v týždni.Štyridsaťdeväťročný český podnikateľ zbohatol v energetickom sektore predtým, ako začal investovať do rôznych krajín a sektorov. Vlastní podiel v britskom supermarkete Sainsbury's, v anglickom futbalovom klube West Ham United a v časopise Elle.