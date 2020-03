Šéfom poslaneckého klubu strany Smer-SD bude Fico, poslanci o tom rozhodli jednohlasne

Kandidáti na post parlamentných výborov

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Šéfom poslaneckého klubu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude predseda strany Robert Fico. Jednomyseľne o tom rozhodli poslanci zvolení do parlamentu za uvedenú stranu.Agentúre SITA to potvrdil poslanec Dušan Jarjabek. Ten sa sal zároveň podpredsedom klubu spolu s poslancami Robertom Pucim a Jánom Blcháčom.Strana na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa uskutoční v piatok 20. marca, navrhne svojich kandidátov za šéfov piatich parlamentných výborov.Zahraničný výbor by mal viesť Juraj Blanár, výbor pre ľudské práva Ľuboš Blaha, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Richard Raši, osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) IS Erik Tomáš a výbor na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Peter Žiga.Poslanecký klub strany obsadí v snemovni 38 kresiel. V parlamentných voľbách z 29. februára Smer-SD získal 18,29 percenta hlasov oprávnených voličov.