Segej Lavrov odmietol, že by boli nemecko-ruské vzťahy napäté

Moskva 13. septembra (TASR) - Napriek názorovým rozdielom medzi Nemeckom a Ruskom je šanca na dosiahnutie porozumenia vo vzájomných vzťahoch. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to povedal pre tlačovú agentúru DPA pred tým, ako v piatok pricestuje do Berlína, aby s nemeckým kolegom Heikom Maasom oficiálne ukončili nemecko-ruský," oponoval Lavrov v rozhovore zverejnenom vo štvrtok. "," pokračoval s tým, že vzájomné prepojenie v hospodárstve, kultúre a dejinách vytvára i tak predpoklad na "".Lavrov a Maas majú nadchádzajúce stretnutie využiť aj na rozhovor venovaný situácii v Sýrii a iných krízových oblastiach.Ruský minister v rozhovore taktiež zopakoval názor, že Moskva nenesie vinu za súčasné nezhody so Západom. "" vyjadril sa pre DPA.Lavrov v tejto súvislosti vyzval Európsku úniu, aby nepreberala protiruské sankcie, ktoré určujú Spojené štáty. "" dodal na margo doterajších sankčných opatrení.EÚ i USA zaviedli ešte v roku 2014 sankcie voči Rusku v súvislosti s jeho zásahmi na Ukrajine. V súčasnosti hrozí Washington protiruskými opatreniami aj v súvislosti s projektom plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), vedúceho z Ruska do Nemecka cez Baltské more.